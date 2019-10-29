29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - SİİRT

- Vali Ali Fuat Atik'in vatandaşların bayramını kutlaması - Ali Fuat Atik'in konuşması - Şiir ve müzik dinletisi - Vatandaşlar ve çocukları bayrak sallaması - Ödül töreni, resmi geçit29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorSİİRT (AA) - Siirt 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Ali Fuat Atik'in eski Valilik makamında tebrikleri kabulüyle başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, Vali Atik, Siirt Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay törene katılanları selamladı. Selamlama sırasında Atik ve öğrencilerin asker selamı vermesi renkli görüntülere sahne oldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Atik, bundan 96 yıl önce Cumhuriyet'in, "Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" şiarından hareketle ilan edildiğini aktardı.Atik, millet olarak ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini aktararak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz." dedi. Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ve günün anlam ve önemine ilişkin şiir okunmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, resmi geçit ile sona erdi.Törene, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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