29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - NİĞDE Haberi
- Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in tebrikleri makamında kabul etmesi - Protokolden görüntü - Askerlerden görüntü - Vali Şimşek'in halkın bayramını kutlaması - İstiklal Marşından okunması - Polis, asker ve öğrencilerden görüntü - Tören geçişi - Vali Şimşek'in konuşması - Halk oyunlarından gösterisi - Mehter takımı gösterisiNİĞDE - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 96. yılında Niğde ’de coşkuyla kutlandı.
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