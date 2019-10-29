29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor - NEVŞEHİR

- Geçit töreni - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın konuşması - JAKEM'de eğitilen köpeklerin gösterisiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de Gazi Stadı'nda düzenlenen törende, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı halkı selamladı.Aktaş, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlere seslenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün miras bıraktığı cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.Halk oyunları ekibinin sahne almasının ardından, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında, rehine kurtarma, arama - kurtarma, narkotik ve diğer branşlarda eğitim alan köpekler gösteri sundu.Geçit töreninin ardından program sona erdi.
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