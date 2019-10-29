29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MUŞ

- Kutlamalardan genel görüntüler - Vali İlker Gündüöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın halkın bayramını kutlaması - Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması - Vali İlker Gündüzöz'ün konuşması - Halk oyunları ve Mehteran Takımının etkinlikleri - Ödüllerin verilmesi - Tören geçidinden detay29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş 'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandıMUŞ (AA) - Orman İşletme Müdürlüğü önündeki programda Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların bayramını kutladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gündüzöz, "Milletimiz naif, zorluklara göğüs geren bir millet. Avrupa'ya 3 - 5 bin göçmen gidince kriz oluyor. Millet ayaklanıyor. Bugün Türkiye'de 5 milyon düzensiz göçmen var. Bu millet her türlü zorluğa dayanabilecek bir kudrete sahiptir. Yakın coğrafyamızda Irak'ı, Suriye'yi, diğer ülkeleri karıştırıyorlar. Amaç petrole konmak, çeşitli maddi menfaatleri elde etmek ama bu millet tüm bu zorluklara rağmen yine ayakta." ifadelerini kullandı.Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende halk oyunları ve mehteran gösterileri yapıldı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören geçişiyle sona eren törene Garnizon Komutan Vekili Yarbay Fatih Özder, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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