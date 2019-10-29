29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MANİSA

- Kutlama töreninden görüntüler - Manisa lı vatandaşlardan görüntüler - Vali Ahmet Deniz'in konuşması - Halk oyunları gösterisinde görüntüler - Tören geçiişi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorMANİSA (AA) - Cumhuriyet Bayramı'nın 96’ıncı yıl dönümü, Manisa 'da coşkuyla kutlandı.Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesi sonrasında Hükümet Konağı önünde, kutlama töreni düzenlendi. Vali Ahmet Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tören aracıyla geçiş yaparak, Manisa lıların bayramını kutladı.Valilik binası önünde süren törende, şehitler için saygı duruşun İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Deniz, Türkiye'nin son yıllardaki istikrarlı büyümesinin, milli ve yerli savunma sanayisindeki gelişmelerin ve bölgesinde liderlik yapmasının bazı güçleri rahatsız ettiğini belirterek, "Bu güçler geçmişte, tarih sahnesinden silmeye çalıştığı milletimizi ve devletimizi, bugün de terör örgütlerini kullanarak bölmeye ve parçalamaya çalışıyor, birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alıyor." dedi. Deniz, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunun herkes tarafından malum olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu emperyalist güçlerin sınırımızın hemen yanında bir terör devleti kurma hayalleri ve planları şanlı ordumuzun Barış Pınarı Harekatı ile boşa çıkarılmıştır. Bu millet Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da 7 düvele karşı Gazi Mustafa Kemal'in arkasında Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı, Alevisi ve Sünnisi ile kenetlenerek, nasıl bir kahramanlık destanı yazdıysa gerekirse aynı inanç ve kararlılıkla terör örgütlerine ve destekçilerine de gerekli dersi verecektir."Kent merkezinde çeşitli okullardan öğrencilerin dans gösterileri yaptığı, şiirler okuduğu tören, askeri araç ve birliklerin de yer aldığı geçit töreniyle son buldu.Törene Vali Deniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile askeri erkan da katıldı.
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