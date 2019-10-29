29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - MALATYA Haberi
- Öğrencilerin şiir okuması - Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması - Malatya 'da kutlamalar salonda yapıldı Malatya 'da 15 Temmuz Millet Meydanı valilik önünde yapılması planlanan tören kentte etkili olan sağanak nedeniyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, tarih boyunca kurduğu devletler ve inşa ettiği medeniyetlerle üç kıtada derin izler bırakmış, tüm dünya milletlerine mertlik, yiğitlik, cesaret, vatanseverlik, hak ve adalet kavramlarının anlamını öğretmiş aziz Türk milletinin evlatları olarak, Cumhuriyet'in 96'ncı yılına ulaşmış olmanın gururunu, heyecanını ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını söyledi.
29 Ekim 1923 tarihinin geri kalmış gördüğü toplumları egemenliği altında yönetme ayrıcalığına sahip olduğunu düşünen sömürgeci güçlere karşı, karakteri bağımsızlık ve özgürlük olan büyük bir milletin verdiği tarihi bir cevap olduğunu belirten Baruş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilişi, yeis içerisinde kurtuluş ümidi bekleyen dünyanın mazlum milletlerinin sömürgeci ve mandacı güçlere karşı verdiği istiklal mücadelelerine yol gösterici olmuştur. Cumhuriyetimizin 96 yıllık tarihi, dört bir tarafından kuşatılarak Anadolu topraklarından atılarak yok edilmek istenen bir milletin, yeniden ayağa kalkarak bugün dünyanın en saygın milletlerinden biri haline gelişinin veciz bir öyküsüdür." dedi. Vali Baruş, İstiklal Savaşı'nı zafere ulaştıran milli mücadele ruhunun bugün de dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Bugünlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Suriye'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Fırat'ın batısında, Barış Pınarı Harekatıyla Fırat'ın doğusunda, terör örgütlerini bir bir dağıtarak ülkemizi büyük bir tehdit altında kalmaktan kurtaran, bölge halkına Türk milletinin şefkat elini uzatarak tüm dünyaya insanlık dersi veren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize Malatya 'dan selam olsun. Malatya halkı ve aziz milletimizin destek ve duaları daima onlarla beraberdir. Mehmetçiğimizin taşıdığı bu asil ruh, genciyle - yaşlısıyla, kadınıyla - erkeğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak ve ülkemizi yüceltmek uğrunda yılmadan çalışmanın şehitlerimize, gazilerimize ve kanlarıyla suladıkları bu topraklara olan vazgeçilmez vefa borcumuz olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır."Konuşmanın ardından öğrenciler, şiir okudu.Törene 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Resmi geçit törenini yarın saat 10.00'da ise 15 Temmuz Millet Meydanı valilik önünde gerçekleştirileceği bildirildi.
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