29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Klasik otomobillerden cumhuriyet konvoyu - İSTANBUL Haberi
- İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ile röportaj - Bağdat Caddesinde başlayan geçişten görüntüler - Klasik araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişlerinin drone görüntüleriKlasik otomobillerden cumhuriyet konvoyuİSTANBUL(AA) - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım