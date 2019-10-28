29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KIRKLARELİ
- Çelenk töreninden görüntüler - Saygı duruşu ve İstiklal MarşıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri yöneticileri katıldı. Törende, Vali Bilgin, Tugay Komutanı Şahin ve Belediye Başkanı Kesimoğlu anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
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