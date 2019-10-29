29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KIRIKKALE

- Vatandaş ve protokol detayı - Vali Yunus Sezer'in vatandaşları selamlaması - Vali Yunus Sezer'in konuşması - Öğrencilere ödüllerinin verilmesi - Halk oyunları gösterisi - JÖAK ekiplerinin helikopter gösterisi - Tören geçidi - Kırıkkale Kırıkkale 'deki tören, Vali Yunus Sezer'in Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende konuşan Vali Sezer, Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünü milletçe, büyük bir heyecan, coşku ve onurla kutladıklarını söyledi.
Programda hafta kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerince helikopterle gerçekleştirilen gösteri beğeni topladı.Program, tören geçidinin ardından sona erdi.Törene CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıld
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