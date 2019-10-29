29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KAYSERİ Haberi
- Törenden detay görüntüler - Resmi geçitten detaylar - Öğrencilerin gösterileri - Vali Şehmus Günaydın'ın konuşması konuşmasıKAYSERİ - Kayseri 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kayseri 'deki tören, Vali Şehmus Günaydın'ın Valilik binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Günaydın, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende bir konuşma yaptı.Günaydın, ülke topraklarının büyük fedakarlıklarla kazanıldığını ve aradan geçen 96 yılın ardından bu zaferin coşkusunun yaşandığını söyledi.
Cumhuriyetin, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden cansiparane bir mücadelenin eseri olduğunu vurgulayan Günaydın, "Ecdadımızdan aldığımız güçle, var gücümüzle çalışarak cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevi ve sorumluluğudur." diye konuştu. Konuşmanın ardından halk oyunu ekibi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü cimnastik sporcuları gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu, resmi geçit töreni yapıldı.Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer, CHP Milletvekili Çetin Arık, MHP Milletvekili Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım