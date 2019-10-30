29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KARS Video
- Tören alanından görüntü - Tören alanına gelen vatandaşlardan görüntü - Kafkas Oyunları ekibinin ve halk oyunları gösterinden görüntü - İl protokolünün başarılı sporculara ödül vermesinden görüntü - Kars Valisi Türker Öksüz'ün konuşmasından görüntü - Asker ve Askeri araçların geçişinden görüntü29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Kars 'ta Vali Türker Öksüz'ün tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle devam etti.Vali Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkanı vekili Mehmet Boşnak, askeri araçla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.Şiirlerin okunduğu etkinlikte sporcular gösteri sunarken Kafkas Halk Oyunları ekibinin de halk oyunları gösteri sundu. Kars lı aşıkların dinletti sunduğu etkinlikte Kafkas Üniversitesi öğrencileri ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de müzik dinletisi sundu. Kars Valisi Türker Öksüz, programda yaptığı konuşmada, 1923 ile 2023 arasında kurulan köprüde milletin azim ve kararlılığıyla yeni destanlar yazıldığını ifade ederek, "Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, güçlü ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz dostlarımıza güven ve övünç kaynağı olarak örnek teşkil etmekte, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir." dedi. Son günlerde yaşanan olaylarla milletin devletine ve iradesine sahip çıkma kararlılığı sonucu geri püskürterek bütün dünyaya çok önemli ve net mesajlar verdiğini anımsatan Öksüz, "Birçok alanda dışa bağımlı olmaktan kurtularak kendi ürettiği yerli ve milli silahlarla gerçekleştirdiği barış pınarı harekâtı ile emperyalist güçlerin bu coğrafya üzerindeki yüzyıllık kanlı oyunlarını boşa çıkartan devletimiz, bu coğrafyada olup bitenlere hiçbir zaman sessiz kalmamış her zaman mazlumun ve mağdurun yerinde yer almıştır." diye konuştu. Törende minik Mustafa Sertçelik'in protokol önünde bulunan Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar geçti töreniyle son buldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım