29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KARABÜK

- Karabük Valisi Fuat Gürel'in makamında tebrikleri kabul etmesi - Kent Meydanı'nda düzenlenen törenden görüntü - Vali Gürel'in konuşması - Halk oyunları gösterisi - Geçit töreninden görüntülerKARABÜK - Karabük Valisi Fuat Gürel'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kent Meydanı'nda yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Vali Gürel, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare şekli olduğunu söyledi.
Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin her alanda geliştiğini vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:"Dost bildiğimiz bir kısım ülkeler bu coğrafyada sürekli nifak tohumları ekmektedir. 15 Temmuz'da değerlerimizi istismar edenlerle bölemedikleri ülkemizi, şimdi de kandırdıkları insanlarla kurdukları terör örgütleriyle bölmek istemektedirler. Ancak güçlü Türkiye, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bu coğrafyanın sahipsiz olmadığını bütün dünyaya göstermiştir."Halk oyunları ve spor gösterilerinin sunulduğu tören, askeri erkan, polis, öğrenci, sporcu ve gazilerin katıldığı geçit merasimiyle son buldu.
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