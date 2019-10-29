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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KAHRAMANMARAŞ Haberi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KAHRAMANMARAŞ Haberi

- Vali Vahdettin Özkan'ın tebrikleri kabulü - Özkan ve Terzioğlu'nun tören aracında vatandaşları selamlaması - Özkan'ın konuşması - Öğrencilerin şiir okuması - Tören geçişiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Vali Vahdettin Özkan makamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tank Albay Emin Mehmet Terzioğlu ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti.Kutlamalar daha sonra Trabzon Caddesi'nde devam etti.Tören aracına geçen Özkan ve Terzioğlu, vatandaşlar ile tören birliklerini selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Özkan, Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerle bilime, akılcılığa, özgür düşünceye bağlı modern Türkiye'nin mayasını oluşturduğunu belirterek, "Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan Cumhuriyetimiz, geçmişte olduğu gibi gelecekte de küresel destekli terör örgütlerinin saldırıları karşısında sarsılmayacak. Bu karanlık güçlere karşı, cumhuriyetimizin kazandığı değer inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. " diye konuştu.
Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirleri okumasını ardından, katılımcılar halk oyunları gösterisini izledi.Öğrencilerin ve tören birliklerinin geçişinin ardından Cumhuriyet Bayramı tören geçişi tamamlandı.Törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksöz, bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Gaziler Sivil Toplum Halk Oyunları Saldırı 

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