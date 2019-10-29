29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - İSTANBUL

- İstanbul Valisi Yerlikaya'nın tebrikleri kabul etmesi - İstanbul Valisi Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul ettiİSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliğinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, askeri, mülki, idari ve siyasi erkan, yabancı misyon temsilcileri, rektörler, dini liderler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tebrikleri kabul eden Vali Yerlikaya, daha sonra kutlama töreni ve tören geçişi için Vatan Caddesi'ne gitti.
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