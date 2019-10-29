29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ISPARTA

- Törenden görüntüler - Vali Ömer Seymenoğlu'nun konuşmasıISPARTA (AA) - Isparta ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Caddesi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı’nın milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kadını ve erkeğiyle tek vücut, tek yürek olarak yedi düvele karşı kazanılan eşsiz zaferlerin sonucunda kurulduğunu belirten Seymenoğlu, şöyle konuştu:“Türk milletinin kurduğu bu devlet, sadece 96 yıllık bir fidan değildir. Bizler, binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. 96 yıl boyunca yaşanana tüm zorluklara rağmen gururla ve onurla devletimiz dimdik ayaktadır. Geleceğe her zamankinden daha umut ve kararlılıkla yürümektedir. Ülkemiz, her alanda istikrarlı bir şekilde kalkınmakta, ekonomimiz de hızlı bir şekilde büyümektedir. Diplomasi alanında da büyük başarılar elde ederek bölgenin en güçlü devletlerinden birisi olduğumuz tüm dünyaya kanıtlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre teslim olmaz, elbette ki sınırlarımızda bir terör örgütü koridorunun oluşmasına izin veremeyiz. Ülkemiz de iç ve dış düşmanlarca sergilenen kirli oyunlar son olarak 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimizin güçlü desteği ile her zaman bozulmaya mahkumdur. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizi rahmet ve milletle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun.”Okunan şiirlerin ve tören geçişinin ardından sona eren törene, Mehmet Uğur Gökgöz, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer ATAY, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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