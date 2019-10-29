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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY Haberi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY Haberi

- Tören geçişinden görüntüler - Tankların ve zırhlı araçların geçişiHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ve Yayladağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.Atatürk Anıt Alanı’nda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının arsından başlayan programda İskenderun Kaymakamı İskender Yönden günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda tören geçişi yapıldı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Saygı Duruşu 

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