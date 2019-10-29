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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY

- Valilik makamında tebriklerin kabulü - Tören alanından görüntü - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması - Halk oyunları gösterisi - Geçit töreni29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorHATAY - Hatay 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Hatay 'daki kutlamalar kapsamında, Vali Rahmi Doğan, makamında tebrikleri kabul etti.Gündüz Caddesi'nde devam eden törende Vali Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal, askeri araç üzerinde vatandaşların bayramını kutladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan, konuşma yaptı.Kutlamalar, şiirlerin okunmasının ardından, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

Askeri Araç Halk Oyunları 

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