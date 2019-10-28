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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HATAY

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Şehitlik ziyareti - Dua okunmasıHATAY - Hatay 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Hatay Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından çelenk sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Doğan, anıt şeref defterini imzaladı.Anıttaki törenin ardından, protokol üyeleri Antakya Şehitliğini ziyaret etti.Kabirlere karanfil bırakılmasından sonra Kur'an - ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından şehitler için dua edildi.Törene, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Irak 

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