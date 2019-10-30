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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HARTUM Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - HARTUM Video

- Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun davetlileri karşılaması - Resepsiyondan detaylar - Sudan Milli marşının okunması - İstiklal Marşının okunması - Sudan Tarım Bakanı İsa Osman Şerif'in konuşması - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun konuşmasıHARTUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü, Sudan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Sudan Tarım Bakanı İsa Osman Şerif katıldı.

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