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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ERZURUM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ERZURUM

- Protokol - İstiklal Marşı'nın okunması - Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması - Gösteriler - Geçit töreni - Yarışmalarda derece elde eden sporculara madalya verilmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Erzincan, Erzurum , Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çelenk sunma törenleri düzenlendiERZURUM (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Erzincan, Erzurum , Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çelenk sunma törenleri yapıldı. - Erzurum Erzurum 'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Törene, il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

General Saygı Duruşu 

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