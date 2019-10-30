29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ELAZIĞ

- Katılımcılar - Mehteran gösterisi - Öğrencilerin gösterilerinden detaylar - Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşmasıELAZIĞ - Elazığ 'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.Vali Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı konuşmada, çok anlamlı günde millet olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.Cumhuriyet Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık, övünç ve gurur günü olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Varolduğu günden beri savaş meydanlarında kahramanlık destanları yazmış, hep zaferden zafere koşmuş yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Böyle bir milletin ferdi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.
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