29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - DİYARBAKIR
- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen'in valilik binasında tebrikleri kabul etmesi - Valilik önünde yapılan tören geçidi - Vali Güzeloğlu'nun konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorDİYARBAKIR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Diyarbakır , Mardin ve Batman'da coşkuyla kutlandı. Diyarbakır 'da valilik önündeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.Vali Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe doğru yürüdüğünü ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti, her millet bayramında daha güçlü, kalkınmış ve gelişmiş bir ülke olarak bayramını kutlayacak." dedi. Tüm ezilen uluslara, yok edilmek istenen milletlere örnek bir mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şöyle konuştu:"Millet iradesiyle taçlanan cumhuriyetimiz, kurulduğundan bugüne kadar her alanda çok büyük bir başarı ve kalkınma sergilemiş, bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel ve küresel ölçekte oyun kuran, her alanda iddiasını ortaya koyan ve dünyada sayılan bir devlet olmuştur. Türkiye mazlumların, öksüzlerin, yetimlerin bir anlamda hayat bulduğu, buluştuğu bir yurt ve vatan oldu."Çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlamalara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.
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