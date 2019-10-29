29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - DENİZLİ

- Cumhuriyet bayramında araçla selamlama - Bayrama katılan vatandaşlardan görüntü - Askerlerin yürüyüşü - Halk oyunu gösterileri - Öğrencilerin yürüyüşü - Denizli Valisi Hasan Karahan'ın açıklamasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile makamında tebrikleri kabul etti.Daha sonra Gazi Bulvarı'nda Vali Karahan, Piyade Albay Öztürk ve Belediye Başkanı Zolan, askeri araçla bulvardaki halkı selamladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.Vali Karahan, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Cumhuriyet'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıktığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti. Türk milletinin Cumhuriyet'le geliştiğini ve güçlendiğini belirten Karahan, "Allah milletimizin ayağına taş değdirmesin. Coşkunuz ve heyecanınız daim olsun. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılını hep birlikte kutluyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan milletimiz her daim hakkın ve adaletin yanında. Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamında, 96 yılda eğitimden sağlığa, sanayiden ekonomiye, tarımdan hayvancılığa hemen hemen her alanda büyük atılımlar büyük gelişmeler sağladık ve bu gelişmeler dünya genelinde örnek teşkil etti. Elbette ulaşmamız gereken daha nice hedefler ve sorumluluklar var. Biz daima birlik ve beraber olduğumuz sürece bu düşmanlar bizim karşımızda duramaz" dedi. Konuşmanın ardından okullarda çeşitli yarışmalar ve spor etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlamalar çerçevesinde günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterileri sunuldu, geçit töreni yapıldı.Ayrıca Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünde çalışan gardiyanlar halk oyunu gösterisi sundu.Kutlamalara, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Teoman Sancar ile diğer protokol üyeleri katıldı. - Anaolulu öğrencileri asker selamıyla kutlama yaptı Denizli 'de Hacı Semiha Kulaklı Anaokulundaki 5 yaş gurubu öğrencileri Türk bayrağı ve Atatürk resmi olan tişörtler giyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı.Öğrenciler törende asker selamı vererek Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı.Ayrıca öğrenciler öğretmenleri eşiliğinde 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek ritm tuttu.Etkinliğe katılan aileler çocuklarının fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı.
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