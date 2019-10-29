29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - DENİZLİ

- Törenden detay - Öğrencilerin asker selamı vermesi - Öğrencilerin Türk bayrağı ve Atatürk tişörtü giysilerinden detay - Öğrencilerin gösterisiCumhuriyet'in 96. yılı kutlanıyor - Denizli 'de Cumhuriyet'in 96. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyorDENİZLİ (AA) - Denizli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile makamında tebrikleri kabul etti.Daha sonra Gazi Bulvarı'nda Vali Karahan, Piyade Albay Öztürk ve Belediye Başkanı Zolan, askeri araçla bulvardaki halkı selamladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.Vali Karahan, yaptığı konuşmada, Türk milletinin Cumhuriyet'e dün olduğu gibi bugün de sahip çıktığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti. Türk milletinin Cumhuriyet'le geliştiğini ve güçlendiğini belirten Karahan, "Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işlerimiz vardır. İnanıyoruz ki geçmişten aldığımız güçle gelecek günlerde de bu görevi en iyi şekilde yapacağız. Geldiğimiz noktadan her alanda daha da gelişmiş müreffeh bir Türkiye'ye ulaşacağız." dedi. Konuşmanın ardından okullarda çeşitli yarışmalar ve spor etkinliklerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Kutlamalar çerçevesinde günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterileri sunuldu, geçit töreni yapıldı.Kutlamalara, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca, Teoman Sancar ile diğer protokol üyeleri katıldı. - Anaolulu öğrencileri asker selamıyla kutlama yaptı Denizli 'de Hacı Semiha Kulaklı Anaokulundaki 5 yaş gurubu öğrencileri Türk bayrağı ve Atatürk resmi olan tişörtler giyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı.Öğrenciler törende asker selamı vererek Cumhuriyet'in yeni yaşını kutladı.Ayrıca öğrenciler öğretmenleri eşiliğinde 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek ritm tuttu.Etkinliğe katılan aileler çocuklarının fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarıştı.
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