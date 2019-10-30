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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BÜKREŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BÜKREŞ

- Kabulden detaylar - İstiklal Marşı'nın okunması - Romanya Milli Marşı'nın okunması - Bakan Ciamba'nın konuşması - Büyükelçi Aramaz'ın konuşmasıBÜKREŞ - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolaysıyla Bükreş'teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi.
Daha sonra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın ev sahipliğinde Bükreş Athenaeum Konser Salonunda düzenlenen kabulde Borusan Quartet sanatçıları tarafından bir klasik müzik konseri verildi.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, konser öncesinde yaptığı konuşmada "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet değerlerimizin önemini ilk gün olduğu gibi büyük bir bilinçle idrak etmeye devam ediyoruz." dedi.

Şehit Klasik Müzik 

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