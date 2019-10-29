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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BOLU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BOLU

- Restorandan görüntüler - Kutlama pastasının gelişi - Misafirlerin çoşkusu - Aşçıların "Asker Selamı" vermesiBOLU (AA) - Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otel, misafirlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, restoranda çıkardığı özel kutlama yemeğiyle kutladı.Bölgede faaliyet gösteren otelde konaklayan 350 kişi için özel yemek programı düzenlendi.
Otelin mutfak görevlileri hazırladıkları 96. yıl pastasını Onuncu Yıl Maşı eşliğinde restorana getirdi.Otelde konaklayan Aydın Tavşan adındaki bir çocuk tarafından kesilen kutlama pastası, asker selamı veren mutfak görevlileri tarafından misafirlere ikram edildi.Öte yandan otelin menüsünde bulunan pastalar, meyveler ve yemekler 29 Ekim için özel şekilde dizayn edilerek müşterilerin beğenisine sunuldu.Otelin müdürü Murat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyetin 96. yılı nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını ifade ederek, konuklarına unutamayacakları bir bayram yaşatmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet İsaf Muhabir 

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