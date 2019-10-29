29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BOLU

- Valinin kabulü - Valinin tören alınana gelişi - Törenden görüntüler - Bolu Valisi Ahmet Ümit'in konuşması - Tören resmi geçidi BOLU (AA) - Bolu 'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, vatandaşların bayramını kutladı.Vali Ümit, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını milletçe birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Tören, ilde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları gösterileri ve kurumların tören geçidiyle son buldu.
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