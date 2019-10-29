29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BİTLİS

- Törenden detaylar - Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorBİTLİS (AA) - Bitlis 'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.Tören, İsmail Eren Spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tarihin şan ve şerefle dolu yüce ulusun yedi düvele karşı göğsünü siper edip istiklal mücadelesi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu söyledi.
Çağatay, "96. kuruluş yıl dönümünde hepinizin cumhuriyet bayramını tebrik ediyorum. 19 Mayıs 1919 başlayan milli mücadelenin büyük zaferler kazanmasına takiben Büyük Önder Atatatürk'ün 29 ekim 1923 tarihide kurduğu Cumhuriyetimiz, atalarımızdan kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir kutsal değerdir." diye konuştu. Öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterildiği törende, düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, kurum amirleri, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.
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