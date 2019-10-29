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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BİNGÖL Haberi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BİNGÖL Haberi

- Salondan genel görüntü - Vali Kadir Ekinci'nin konuşması - Gösteriler29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorBİNGÖL (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bingöl 'de törenle kutladı.Vali Kadir Ekinci, tören öncesi makamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.Kutlamalar, daha sonra Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen törenle devam etti.Törende, Vali Ekinci, 49. Komando Tugayı Yardımcısı Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Vali Ekinci, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetimizin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın, onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Sizleri bu onur ve gurur gününün büyüklüğünce, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor; Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyorum.29 Ekim'in bir milletin emsali görülmemiş bir fedakarlık ve mücadele sonrasında zafere ulaştığı ‘yeniden var olma’ tarihi olduğunu aktaran Ekinci, "Bu tarih, istiklalimize, istikbalimize ve cümle mukaddesatımıza kast eden işgalci güçleri hezimete uğrattığımız ve muasır medeniyetler hedefiyle, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ deyip Cumhuriyeti ilan ettiğimiz tarihtir." ifadelerini kullandı.Çeşitli gösterilerle devam eden tören, geçit merasimi ile sona erdi.

Saygı Duruşu Muhabbet Fedakarlık Medeniyetler Kuruluş Yıldönümü 

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