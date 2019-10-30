29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BİLECİK Video
- Drone görüntüleri - Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması - Gösterilerden detaylar BİLECİK (AA) - Bilecik 'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Bilecik 'te, Edebali Stadı'nda yapılan törende Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.Vali Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin son devleti olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:"Cumhuriyet bizim için sadece siyasal bir ortaklık ya da bir toprak parçası üzerinde hasbelkader yaşayan insan kitlelerinin toplamından ibaret değildir. O toprak parçasının tamamı yurt, o yurt üzerinde yaşayan nüfusun tümü eşit ve özgür yurttaştır. O yurttaşların hepsini de kendi geleceklerini yine kendilerince belirlemeye ahdetmiş gerçek özneler haline dönüştürmeyi amaçlayan ortak iradenin adıdır."Şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterileri, İbn - i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "29 Ekim" adlı gösterisi ile devam eden törende, Edebali Ortaokulu korosu tarafından konser verildi. Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmigeçit töreniyle tamamlanan programın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
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