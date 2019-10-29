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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ARDAHAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ARDAHAN

- Tebriklerin kabulü - Halk oyunlarının gösterisi - Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi - Vali Mustafa Masatlı'nın konuşması - Şiirlerin okunması - Tören alanından görüntü - Öğrenci ve askerlerin geçişi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorARDAHAN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ardahan 'da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Yarış 

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