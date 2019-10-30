29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ANTALYA Video
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Tören alayı geçidi - Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması - Öğrencilerin kortej yürüyüşü - Gökyüzüne balonlar bırakılması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da törenler düzenlendiANTALYA (AA) - Antalya , Muğla, Isparta ve Burdur'da 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı coşkuyla kutlandı. Antalya 'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Vali Karaloğlu, Cumhuriyetin en büyük hediye olduğunu söyledi.
Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım