29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanıyor - ANKARA

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören alanından detay - Kaymakam Adem Keleş'in ve beraberindeki heyetin tören alanına gelmesi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Kaymakam Adem Keleş'in konuşması - Kemanlı mehter orkestrası’nın konseri - Judo ve seymen gösterisiANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı.Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamında yapılan kutlamanın ardından Atatürk Caddesi’ndeki tören alanında program düzenlendi. Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilanının, Türk tarihinin dönüm noktası ve Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ve modern bir milli devlet olma yolundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti. Türk milletinin, milli mücadele döneminde olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Keleş, ‘’Bağımız ve hür yaşamış Türk Milletinin en son rejimidir Cumhuriyet. Tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bu günde İstiklal harbimizi zafere taşıyan Cumhuriyetimize hayat veren bu istiklal ruhiyle dimdik hayattadır. 15 Temmuz’da da milletimizin 250 şehit ve 2 bini aşan gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş işte bu ruhun ifadesidir. Türk milleti, vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan ölüme atlayabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.’’ dedi. Kaymakam Keleş, bu zorlu coğrafyada dimdik ayakta kalmanın teminatı sağlam nesiller yetiştirebilmek olduğunu sözlerine ekledi.Öte yandan Kaymakam Keleş konuşurken, gökyüzünde adeta dans eden kuşlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bir görsel şölen oluşturan güvercinlerin bu birbirinden güzel hareketleri tören esnasında vatandaşların da dikkatini çekti. İzleyenlere adeta görsel bir şov sunan kuşları vatandaşlar da cep telefonları ile görüntüledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteri, konuşmanın ardından son buldu.Konuşmaların ardından Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu tarafından müzik kültürü ile milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurduğu ‘kemanlı mehter orkestrası’ konser verdi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi korosunun Cumhuriyet ve Atatürk temalı verdiği konserin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen Ekibin gösterisinin ardından Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımın ile Yücelhan Spor Kulübü’nün tekvando gösterileri sunulan program, geçit resmiyle sona erdi.Törene, Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, belediye meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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