Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AMMAN Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AMMAN Video

- Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz davetlileri karşılaması - İstiklal marşının okunması - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşmasıAMMAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, resepsiyonda konuşma yaptı.

İstiklal Marşı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Şehit Emniyet Müdürüne Uğurlama TöreniŞehit Emniyet Müdürüne Uğurlama Töreni
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı