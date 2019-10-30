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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AMASYA Video

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AMASYA Video

- Amasya Valisi Osman Varol'un konuşması - Kutlamalardan görüntüler29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorAMASYA (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Amasya 'da tören düzenlendi.
Amasya Valisi Osman Varol'un valilikte protokol üyelerini kabulüyle başlayan tören, Yavuz Selim Meydanı'nda devam etti.Vali Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı vatandaşları selamladı.15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.Vali Varol, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 96. yılını gurur ve sevinç içinde milletçe kutladıklarını belirtti.
Törende yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Günün anlamını belirten şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri ve konuşmaların ardından kutlama, geçit töreniyle sona erdi.

Yarış Saygı Duruşu Öğrenciler Halk Oyunları 

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