29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AFYONKARAHİSAR
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Anıtpark önündeki "Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri" fotoğraf sergisinin gezilmesi, - Protokol'ün askeri araç üzerinde halkın bayramını kutlaması, - Protokol ve vatandaş detayları - Afyon Lisesi öğrencilerinin "cupsong" gösterisi, - AKÜ öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, - Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi, - Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, - Tören geçişi, - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı törenle kutlandı.Tören, Vali Mustafa Tutulmaz'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Anıtpark önünde devam eden törende, Vali Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Daha sonra askeri aracın üzerine çıkarak törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Tutulmaz saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in bugün 96. yaşını kutladıklarını ve 29 Ekim'in bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın yeni bir teyidi olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını, ülkemiz genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar ’da da büyük bir coşku içinde gururla kutlandığını dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti:"Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Bu eserin temelleri işte üzerinde durduğumuz bu aziz memlekette atılmıştır. 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de Cumhuriyet’in ilk ışıkları yakılmıştır. O ışık bugün bütün vatanı aydınlatmaktadır. Cumhuriyet, bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan, onların haklarını muhafaza eden, hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyetin bizlere sunduğu kazanımlarla bugün burada özgürce fikirlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşıyor, eylemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Cumhuriyet sadece ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmakla kalmamış, zihinlerin gömülmek istendiği karanlıkları da ortadan kaldırmıştır."Tutulmaz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılına çok kısa bir zaman kaldığını belirterek," O gün dünyada daha fazla söz sahibi olan bir ülke olabilmemiz için her zamankinden çok daha fazla okumalı ve üretmeliyiz. Gençlerimizin her birini eğiterek, donanımlı hale getirerek onları “Dünya Vatandaşı” yapmak zorundayız. Yani gençlerimizin “Dünyalı” olmalarını sağlamalıyız. Gazi Mustafa Kemal’i anlamak ve onun yolundan gitmenin yegâne yolu çok çalışmak, büyük düşünmek ve cesaretli olmaktır." diye konuştu. Program, öğrencilerin şiirler okuması, Afyon Lisesi öğrencilerinin "cupsong", Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencilerinin halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ve geçit törenin ardından sona erdi.Törene, Vali Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Alp ve Belediye Başkanı Zeybek'in yanı sıra, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, askeri erkan, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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