29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADIYAMAN

- Tören alanından görüntü - Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in konuşmaları - Halk oyunları ekibinin gösteri sunmalarıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü dolayısıyla havanın yağışlı olması nedeniyle tören Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlendi. Törende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Cumhuriyetinin 96. yılını kutlamanın coşku ve heyecanı içerisinde olduğunu belirti.Pekmez, "Mukaddes vatanın birliği milletin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak cumhuriyetin kurulduğu anlamlı yıl dönümünde ulu önder Atatürk, silah arkadaşları ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitler ile gazileri rahmet ve minnet ile andıklarını" belirtti. Konuşmaların ardından Cumhuriyet konulu günün anlamına uygun şiirler okundu.Öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından program son buldu.Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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