29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni - MUĞLA Video
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kabul töreni - Vali Esengül Civelek'in kabul töreninde davetlilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi - Vali Esengül Civelek ve şehit yakınlarının pasta kesmesi Muğla 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi. Vali Esengül Civelek, burada davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Civelek, tören için hazırlanan pastayı şehit yakınları, gaziler ve protokol üyeleriyle kesti.Resepsiyona, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Suat Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı.
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