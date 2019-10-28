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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - BURDUR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - BURDUR

- Törene katılanlar - Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - İstiklal Marşı'nın okunması - Törene katılan öğrenciler29 Ekim Cumhuriyet BayramıBURDUR (AA) - Burdur 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.Törene, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, askeri ve sivil askeri erkan ile öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler 

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