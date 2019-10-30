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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - BELGRAD

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - BELGRAD



: - Belgrad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyondan detaylar - Tanju Bilgiç'in konuşması29 Ekim Cumhuriyet BayramıBELGRAD (AA) - Sırbistan 'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından başkentte verilen resepsiyonla kutlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyona, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Enerji Bakanı Aleksandar Antic ve Çalışma Bakanı Zoran Djordjevic'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkent 

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