28 yıllık eşine "can" oldu - ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dışı ve içinden detaylar - Hasta odasındaki Bacak ailesinden detaylar - Aile fertlerinin el ele tutuşması - Ali Can Bacak'la röportaj - Ayşe Bacak'la röportaj 28 yıllık eşine "can" oldu - Uşak'ta çocukluğundan bu yana böbrek hastası olan Ayşe Bacak, 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinden nakledilen böbrekle hayata tutundu - Bacak:"28 yıldır mutlu evliliğimiz var. Hiç düşünmeden böbreğini verdi, bana can oldu"ANTALYA (AA) - Uşak'ta çocukluğundan bu yana böbrek hastası olan Ayşe Bacak, 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinden nakledilen böbrekle hayata yeni bir başlangıç yaptı.Böbrek rahatsızlığı sürekli ilerleyen ve 24 yıl önce bir böbreği alınan Ayşe Bacak'ın (49) Uşak ve İzmir'de tedavilerine devam edildi.Bir süre önce diğer böbreği de rahatsızlanan Bacak, diyaliz için Uşak'taki bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan diyaliz fistül ameliyatı başarılı olmayınca İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine giden Bacak'a tıp fakültesi hastanesinde yapılan diyaliz fistül ameliyatı da işe yaramadı.Ramazan Bayramı'nın ardından İzmir'e gitmeyi planlayan aile, arifeden bir gün önce televizyonda Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 1 yaşındaki Eylül Asel Sarı bebeğe aynı anda karaciğer ve böbrek nakli yapıldığı haberini izledi.Televizyonda, ameliyat ekibinde yer alan Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bület Aydınlı'nın ismini öğrenen Bacak ailesi, hastaneyi arayarak bilgi istedi.Bayramdan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvuran Bacak'a yapılan tahlillerde 28 yıllık eşi Osman Bacak'ın dokularının uyduğu belirlendi. Prof. Dr. Aydınlı başkanlığındaki ekip, Osman Bacak'tan aldığı böbreği ev hanımı eşi Ayşe Bacak'a nakletti.Eşinden nakledilen böbrekle hayata tutunan Bacak, uzun yıllar sonra ilk kez yüzünün güldüğünü ifade etti. Hastanede tedavisi süren Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Televizyondan Eylül bebeğin Antalya 'da hem karaciğer hem böbrek nakli yapıldığı haberini izleyince, Bülent Aydınlı'nın ismini hemen aldık. Tatil biter bitmez geldik. Bütün doktorlardan Allah razı olsun, hepsi çok iyi davranıyor." diye konuştu. - "Bana can oldu"Eşi sabun fabrikasında işçi olarak çalışırken iş kazası geçirdiğini vurgulayan Bacak, "Bize oğlum bakıyor. Eşimle kavga da ederiz ama birbirimizi çok severiz. 28 yıldır mutlu evliliğimiz var. Hiç düşünmeden böbreğini verdi, bana can oldu." dedi. Osman Bacak da eşine tereddüt etmeden böbreğini verdiğini vurguladı.Hastenede anne ve babasına bakan biyomedikal teknikeri Ali Can Bacak (27) da annesinin yıllarca böbrek hastalığı çektiğini anlattı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesini bilgi almak için aradığında, "Bizim amacımız diyalizi önlemek, hastayı kurtarmak. Gelin test edelim" dediklerini aktaran Bacak, babasının tahlillerde dokularının uyumlu çıktığını belirtti. Nakilden sonra ilk kez annesinin yüzüne renk geldiğini vurgulayan Bacak, "Artık annemin de babamın da yüzü gülüyor." dedi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı da son teknolojik imkanlarla başarılı nakiller gerçekleştirdiklerine, merkezde tecrübeli ve profesyonel bir ekibin olduğuna işaret etti.