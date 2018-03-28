'28 Şubat Mahpuslarına Özgürlük' talebi - ANKARA Haberi
"28 Şubat Mahpuslarına Özgürlük" talebi - ANKARA - Toplantıdan detay - KonuşmacılarANKARA (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, brifingli - siyasi yargılamalarının yok sayılmasını ve 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılarak, adil bir şekilde yeniden yargılanmalarını talep ediyoruz." dedi. Karaman, MAZLUMDER Ankara Şubesi'ndeki basın toplantısında, 28 Şubat dönemi mağdurlarının tekrar yargılanması talebiyle, 28 Şubat'tan bir ay önce başlattıkları ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdikleri basın toplantılarının, talepleri yerine getirilene kadar, "28 Şubat Mahpuslarına Özgürlük" başlığı altında her ay yapılmaya devam edeceğini söyledi.
28 Şubat mahkumlarının, üzerinden 21 yıl geçen bir dönemin etkisiyle hala cezaevlerinde tutulduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti:"28 Şubat'ın hemen her çevrede darbe olarak adlandırıldığı, bir kısım 28 Şubatçının müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hakim ve savcıların, ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu, örgütçülerin başka kişileri 'örgütçü' diyerek soruşturduğunun ve cezalandırdığının ortaya çıktığı bir dönemde, 28 Şubat süreci yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapmanın, açık bir zulüm olduğunu defalarca vurguladık. Buna rağmen bırakın hukuku, mantık ilkelerine bile aykırı olan bu zulmün halen devam ettirilmesinin bir izahı yoktur. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin, her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak, hesap sorulmasını istiyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, brifingli - siyasi yargılamalarının yok sayılmasını ve 28 Şubat mahpuslarının, hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılarak, adil bir şekilde yeniden yargılanmalarını talep ediyoruz." - Mağdur yakını Babayiğit: "Biz hak ve adalet istiyoruz"28 Şubat mağduru yakını Cezminur Babayiğit de gerek basın yoluyla gerekse panellere katılarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.
Oğlunun 28 Şubat sürecinden beri hala hapishanede olduğunu belirten Babayiğit, şöyle konuştu:"Karıncayı bile incitmeyen bir insana sadece 'iftar verdi' diye böyle bir ceza verilmemeliydi. Oğlumu mahkum edenler, şu anda terör suçuyla hapishanedeler. Ama bu, benim çocuğumu, bugün masum olarak göstermeye yetmiyor. Lütfen bunlar incelensin. Oğlumun, ne vatanına ne milletine ne de insanlığa karşı suçu yoktur. Biz hak ve adalet istiyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz."