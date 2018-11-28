Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'28 Şubat mahkumları' için tahliye talebi - ANKARA

'28 Şubat mahkumları' için tahliye talebi - ANKARA

"28 Şubat mahkumları" için tahliye talebi - ANKARA - "28 Şubat mahkumları" için tahliye talebi - 28 Şubat mağduru Hüseyin Olam'ın başından geçenleri anlatması - MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü'nün dernek adına açıklaması"28 Şubat mahkumları" için tahliye talebi - MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü: - "Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş, düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz"ANKARA (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, "Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz." dedi.
Ünlü, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması talebiyle dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat mahkumlarının durumunun hala anlaşılamamasının üzücü olduğunu söyledi.

Dernek olarak işlenmiş suç karşısında, kesinlikle cezasızlık gibi bir şeyi savunmadıklarını belirten Ünlü, herkesin hakkı olan adil yargılanma talebini dile getirdiklerini ifade etti.
"Geçmişte işkencelerle elde edilmiş delillerle oluşturulmuş düzmece dosyalarla verilen hükümlerin bir an evvel yeniden yargılama kapsamında bir karara bağlanmasını talep ediyoruz." diyen Ünlü, şöyle konuştu:"Üzerinden 21 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 28 Şubat darbesi, özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Gençlikleri ellerinden alınan, toplumsal zemin oluşturmak adına ev ya da iş yerlerine yerleştirilen sahte delillere dayanarak aşağılık iftiralarla suçluymuş gibi medyanın önüne atılan 28 Şubat mahpusları, darbenin gerçek mağdurları olarak hala cezaevlerinde tutuluyor."

Cezaevleri Basın Toplantısı Toplantı Tahliye Talebi İşkenceler 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı