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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

- 28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

ARŞİV

( ANKARA ) ANKARA

İstifa Hükümet Gerekçeli Karar 


- 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" ifade edildi. 28 Şubat davasının gerekçeli kararında, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. Kararda, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
(ME-DK-Y)
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