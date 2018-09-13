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13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali - KIRKLARELİ

28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali - KIRKLARELİ

- Şarkıcı Mehmet Erdem'in konseri ve vatandaşlardan genel görüntüler28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali - Şarkıcı Mehmet Erdem konser verdiKIRKLARELİ (AA) - Şarkıcı Mehmet Erdem, 28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında konser verdi.Sebahattin Ali Sokağı'ndaki konserde Mehmet Erdem, hayranlarıyla buluştu.Erdem, albümlerinde yer alan şarkıları seslendirdi.Konsere katılan hayranlarından bazıları şarkıları söyleyerek eşlik ederken, bazıları ise telefon ışıklarını yaktı.Erdem, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli 'ni çok sevdiğini söyledi.

Festivalin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdem, konsere katılan herkese teşekkür etti.Konser, yaklaşık bir saat sürdü.

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