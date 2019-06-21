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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi - SİVAS

28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi - SİVAS

- Operasyon görüntüleri - Zanlının hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi Sivas 'ta 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir otomobilde yapılan aramada 28 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, M.A. yönetimindeki otomobil Sivas - Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü girişinde durduruldu.Otomobilde narkotik köpeği "Ares"in de katılımıyla arama yapıldı.Aramada, araca gizlenmiş 60 paket halinde 28 kilo 885 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan M.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Hastane Narkotik Emniyet Müdürlüğü Eroin Trol 

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