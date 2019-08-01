Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
28 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

28 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılmaları Çanakkale ’de 28 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarı değerlendiren Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale - İzmir kara yolunun Ezine ilçesi girişinde bir minibüsü durdurdu.Ekiplerce, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmen ile kaçak geçişi organize ettiği ileri sürülen minibüs sürücüsü A.Y. yakalandı.Araçta yapılan aramada 16 can yeleği ele geçirildi.Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.Gözaltındaki A.Y'nin işlemleri sürüyor.

Kaçak Akalan Kaçak Geçiş Akkale Emniyet Müdürlüğü 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı