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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
2744 rakımlı tepeye ‘Afrin Kahramanları’ adı verildi Haberi

2744 rakımlı tepeye ‘Afrin Kahramanları’ adı verildi Haberi

Yürüyüşten görüntüler

Polis General Kalaba Alabalık 

-Tırmanış görüntülerinden detaylar
-Detayları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Afrin Hareketi kahramanları için bayraklı yürüyüş düzenlenerek,. Yüksekova Kaymakamlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Şişol Dağı eteklerine bayraklı yürüyüş düzenlendi.
Öğrenci, asker, polis ve vatandaşların katıldığı yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Yürüyüşün ardından 2744 rakamlı tepeye çıkan kalabalık, burada ‘Afrin kahramanlarına Yüksekova’dan selamlar’ pankartı açarak, tepeye ‘Afrin kahramanları’ adını verdi. Yürüyüşe Yüksekova 3’ncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polis, asker, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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