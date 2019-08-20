Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
274 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

274 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmen operasyonundan detaylar - Göçmenlerden detaylar Çanakkale 'de 274 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 274 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahilinde şüphe üzerine 18 kişilik bir minibüsü durdurdu. Bu araçta, Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Minibüs sürücüsü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Küçükkuyu, Behramkale ve Kadırgaburnu mevkisi açıklarında düzenlenen operasyonlarda ise Suriye, Afganistan, Mali, Togo, Senegal, Kongo, Lübnan, Fildişi ve Kuveyt uyruklu 220 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaçak Akalan Akkale İnsan Kaçakçılığı Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı