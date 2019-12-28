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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Hırsızlık girişiminde yakalan hükümlü zanlının polis aracına bindirilmesi Kahramanmaraş 'ta 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde, 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, hırsızlık girişiminde bulunurken gözaltına alındı.Andırın'da iki ayrı süpermarketin camını kırarak hırsızlığa teşebbüs eden bir kişi, alarmın çalmasıyla bölgeden kaçtı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği Adem B'yi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yaptığı çalışma sonucunda Yeşilova Mahallesi'nde yakaladı.Adem B'nin silahlı gasp, yaralama gibi suçlardan 13 suç kaydı ve 27 yıl hapis cezası hükmüyle arandığı belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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